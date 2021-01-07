Дмитрий Гордон дал большое и резонансное интервью Юрию Дудю

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Гордон дал интервью на шоу вДудь /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале знаменитого шоу вДудь, которое ведет Юрий Дудь, берущий зачастую ажиотажные интервью у популярных людей, вышел третий выпуск нового сезона. На этот раз гостем стал популярный украинский журналист и телеведущий Александр Гордон.

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Украина, Россия, война, мир - именно так выглядит заголовок интервью, а первый вопрос, озвученный Юрием, касался частого присутствия его гостя в российском шоу 60 минут. Дудь также задал острые вопросы Гордону о том, кто, по его мнению, из украинских лидеров является агентом Кремля, являются ли украинцы и россияне братьями, как он относится к Бабченко, о войне, а также о Медведчуке, который сейчас живет в Украине. Кроме этого Дмитрий ответил на вопросы о том, как Зеленский правил бы Украиной, об отношении к Порошенко, о своем заработке, о программе В гостях у Гордона, нарциссизме и лучших украинских журналистах. Юрий попытался узнать, почему, на его взгляд, интервью с Коломойским было комплементарным, а также задал множество других вопросов, касающихся деятельности Гордона и политики.

Запись интервью Дмитрия Гордона на шоу Юрия Дудя под названием вДудь вышла на YouTube и с большой скоростью набирает популярность, а также массу комментариев.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Киселев дал откровенное интервью на шоу вДудь