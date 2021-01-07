Дмитрий Киселев дал большое и откровенное интервью на шоу вДудь

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Юрий Дудь взял интервью у Киселева /Скриншот с YouTube

Популярное YouTube-шоу вДудь, в котором ведущий Юрий Дудь берет откровенные интервью у знаменитостей, вернулось на YouTube после перерыва с новым сезоном. Гостем долгожданного первого выпуска стал скандальный российский тележурналист Дмитрий Киселев.

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В ходе более чем полуторачасового интервью Киселев ответил на множество вопросов, в том числе, касающихся его работы и политики. Юрий Дудь задал гостю вопросы о сюжетах в его передаче и о том, что они освещают, о чем молчат, а также спросил о пенсии Дмитрия. Кроме этого ведущий попытался узнать, откуда у его собеседника деньги на квартиру за 160 миллионов рублей, почему тот считает Путина лучшим правителем России и в чем его ошибки, а также о дружбе Киселева с Петром Порошенко и последующих их отношениях. Помимо вопросов, затрагивающих основную деятельность гостя, политику и его скандальные высказывания, также была обговорена тема о том, как Дмитрий зачитал рэп и планирует организовать собственный рэп-фестиваль.

Новый выпуск шоу вДудь с Дмитрием Киселевым менее чем за сутки набрал 1,8 миллионов просмотров, а также ему поставили 68 тысяч лайков и 130 тысяч дизлайков. Однако последнее в данном случае, исходя из комментариев зрителей, зависело не от качества интервью, а от самого гостя. Видео сейчас занимает 9-ое место в трендах YouTube.

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