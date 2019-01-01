Надя Дорофеева показала, как стильно одеться на 1 тысячу гривен

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Дорофеева составила модный лук за 1000 гривен /instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица и актриса, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева также ведет свой YouTube-канал DoDo VLOG, для которого снимает различные моменты из своей жизни. Совсем недавно она опубликовала новый видеоролик, в котором показала, как можно хорошо одеться на 1 тысячу гривен.

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Дорофеева пошла в торговый центр, в котором посетители магазин одежды. Певица составила несколько модных образов, а также сообщила, что все покупки в целом обошлись ей в 1200 гривен.

Новый DoDo VLOG посмотрели 270 тысяч раз и поставили 15 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло выступят с грандиозным шоу во Дворце Спорта