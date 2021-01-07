Неприятный сюрприз: Дорофеева показала, как заболела в отпуске

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Надя Дорофеева представила новый видеоролика с отпуска /instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева из группы Время и Стекло опубликовала на своем YouTube-канале долгожданный ролик. Видео является влогом с ее отдыха в Дубае, который не обошелся без неприятных сюрпризов.

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Артистка показала, как практически сразу по прилету в Дубай она заболела и у нее повысилась температура тела, из-за чего пришлось часть отпуска провести в больнице. Однако ей это не помешало развлекаться на пляже, полетать на воздушном шаре и вертолете, а по вечерам наслаждаться видами и различными шоу вместе с друзьями и мужем Владимиром Дантесом. Именно это она и сняла для своего влога, которым поделилась со зрителями.

Новый выпуск DoDo VLOG от Нади Дорофеевой за несколько часов посмотрели более 20 тысяч раз, и он продолжает активно набирать просмотры.

Ранее сообщалось о том, что Monatik и Дорофеева жестко пошутили про Винника, Потапа и Меладзе