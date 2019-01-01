Пошло, грубо и не смешно: Соцсети разгромили новое шоу Дурнева

Новый выпуск шоу Лайк не глядя пришелся по вкусу далеко не всем

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Новый выпуск Лайк не глядя /Скриншот с YouTube

Популярный украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев совсем недавно закончил певрый сезон шоу Дурнев портит все, а также продолжает выпускать Дурнев смотрит сторис. Не так давно он создал еще одну юмористическую программу Лайк не глядя, которую зрители приняли крайне негативно.

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В Сети появился второй выпуск этого шоу, гостями которого стали блогеры ЯнГо и Антон Мурафа. Суть в том, что Алексей зачитывает начало анекдота, а участники должны отгадать либо его концовку, либо придумать свою, за что получают определенное количество баллов.

Несмотря на такой интересный формат, зрители в социальных сетях раскритиковали шоу Лайк не глядя, отметив, что им не по душе такого рода юмор, а также назвали его пошлым, грубым и не смешным, а к самим гостях выразили негативное отношение. Кроме того, Дурневу посоветовали комментаторы закрыть эту программу, которая, по их мнению, рассчитана на малолетнюю аудиторию, которая будет смеяться с обилия матерных фраз.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Второй выпуск шоу Лайк не глядя набрал 60 тысяч просмотров, 3,6 тысяч лайков и 3,4 тысячи дизлайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев рассказал откровенные факты о работе над скандальным шоу