Дурнев рассказал откровенные факты о работе над скандальным шоу

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Дурнев рассказал, как снимали Дурнев портит все /instagram.com/aleksey_durnev

Совсем недавно подошел к концу первый сезон украинского шоу Дурнев портит все, которое было своеобразным аналогом телепроекта Дурнев+1. Популярный ведущий и шоумен Алексей Дурнев объездил страны, соседствующие с Украиной, где задавал людям провокационные вопросы, высмеивал их, показывал шокирующие и юмористические репортажи, а также общался с самыми разными посетителями фестивалей и мероприятий. Теперь же в Сети появился видеоролик, в котором Алексей рассказал о съемках данной программы.

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Ведущий поделился откровенными деталями и эксклюзивными кадрами из поездок в различные страны. Так, например, он показал то, как попал в самый грязный район в Европе, находящийся в Болгарии, рассказал о 10-дневной поездке в Грузию, где они отсняли очень мало материала, а также поделился историей о том, как они без разрешения проводили съемку в ПМР (Приднестровская Молдавская Республика), хотя для этого требовалось провести большую работу. Кроме этого, Дурнев показал не вошедшие в выпуски кадры, поведал о конфузах во время съемок (например, о лопнувшем стекле их автомобиля и переездах из страны в страну), и поделился массой историй.

Заключительный ролик первого сезона шоу Дурнев Портит Все на YouTube посмотрели более 80 тысяч раз, а также поставили 7,7 тысяч лайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что культовое шоу Богиня Шопинга с Дурневым и Дантесом вернулось в эфир