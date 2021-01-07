Культовое шоу Богиня Шопинга с Дурневым и Дантесом вернулось в эфир

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Дурнев в шоу Богиня Шопинга /Скриншот с YouTube

На украинском телеканале ТЕТ и на их официальной YouTube-страничке состоялась премьера возвращения знаменитого фэшн-шоу Богиня Шопинга, которое несколько лет было одним из самых популярных на отечественном телевидении. В новом сезоне ведущим стал Instagram-блогер Леонид Мартынчик.

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Суть программы в том, что несколько девушек получают определенную сумму денег и за выделенное для них время они должны собрать себе модный образ. Такое соревнование смотрят и комментируют Алексей Дурнев и Владимир Дантес, которые ярко и смешно критиковали девушек в прошлых сезонах, а также Антон Полищук и юморист Андрей Колмачевский.

Первый выпуск нового сезона на YouTube уже набрал более 110 тысяч просмотров за 2 дня, тогда как второй посмотрели 40 тысяч раз за несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев спародировал российское ТВ и пропаганду