Культовое шоу Богиня Шопинга с Дурневым и Дантесом вернулось в эфир
На украинском телеканале ТЕТ и на их официальной YouTube-страничке состоялась премьера возвращения знаменитого фэшн-шоу Богиня Шопинга, которое несколько лет было одним из самых популярных на отечественном телевидении. В новом сезоне ведущим стал Instagram-блогер Леонид Мартынчик.
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Суть программы в том, что несколько девушек получают определенную сумму денег и за выделенное для них время они должны собрать себе модный образ. Такое соревнование смотрят и комментируют Алексей Дурнев и Владимир Дантес, которые ярко и смешно критиковали девушек в прошлых сезонах, а также Антон Полищук и юморист Андрей Колмачевский.
Первый выпуск нового сезона на YouTube уже набрал более 110 тысяч просмотров за 2 дня, тогда как второй посмотрели 40 тысяч раз за несколько часов.
Ранее сообщалось о том, что Дурнев спародировал российское ТВ и пропаганду