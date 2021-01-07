Зеленский, Водонаева и блогеры: Дурнев жестко высмеял звезд в Instagram

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Дурнев снова высмеял знаменитостей /Скриншот с YouTube

После длительного перерыва популярный украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев опубликовал большой 40-минутный выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис. В нем он смотрит и комментирует видеозаписи популярных людей, высмеивая и критикуя их.

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Девятнадцатый выпуск программы стал дольше, чем обычно, вместив в себя множество рубрик, звезд и не только. В этот раз Алексей впервые посмотрел сторис Владимира Зеленского, посмеявшись над его челленджем Лопата, в котором он убирал снег вместе со своими коллегами. Кроме этого в выпуске появились уже знакомые зрителям лица - порнозвезда Лола Тейлор, телеведущая Елена Филонова, блогер Кирилл Скачков, Алена Водонаева, Даша Друже, Игорь Синяк, Оксана Овсепян и многие другие люди, которые дали Алексею повод для насмешек. Также в ролике присутствует постоянная рубрика Победительница по жизни, в которой Дурнев читает заумные цитаты девушек, которые являются подписями к их откровенным фотографиям. Не обошлось и без шок-контента, перед показом которого ведущий традиционно попросил зрителей отложить всю еду.

Новый выпуск популярного шоу Дурнев Смотрит Сторис вышел на официальном канале Алексея Дурнева и уже набрал 133 тысячи просмотров, 27 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев уморительно поиздевался над фанатами видеоблогеров