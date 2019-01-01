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Чоткий Паца жестко высказался о скандале с Евровидением

Участник проекта Чоткий Паца Василий Кот высказался о ситуации с Maruv
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Василий Кот прокомментировал скандал с Maruv
Василий Кот прокомментировал скандал с Maruv
/Скриншот

Популярный украинский видеоблогер и актер Василий Кот (Василь Кіт), который является участником проекта Чоткий Паца, а также недавно снялся в фильме Продюсер, выпустил новый видеоролик. В нем он прокомментировал ситуацию, связанную с Евровидением и певицей Maruv.

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Василий отметил, что его опешила новость о том, что победительница Нацотбора не будет представлять Украину на песенном конкурсе. Он рассказал, что на Maruv многие обозлились из-за ее концертов России, однако сделали это уже после победы. Также он негативно высказался об измененных правилах для ее участия и подчеркнул, что это послужило причиной для нескольких инцидентов. Блогер поведал, что его не оставила равнодушным политизированность конкурса, а также травля самой певицы, которая происходит в комментариях в социальных сетях.

Кроме этого, участник Чоткого Паца поделился мнением о том, что всего этого могло не быть, а также сказал, что его пугает ненависть народа.

Больше всего меня пугает, наверное, народ. Откуда столько ненависти у людей берется? Я не знаю. - Подчеркнул блогер.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+ 

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца взорвали YouTube пародией на громкий хит Big Baby Tape

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Чоткий Паца Василий Кот. Василь Кіт Maruv Евровидение-2019 Все теги
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