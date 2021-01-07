Судьи, фрики и ЛГБТ: Чоткий Паца высмеяли тенденции Евровидения

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Чоткий Паца спародировали Евровидение /Скриншот с YouTube

Украинский юмористический проект Чоткий Паца является одним из самых популярных в отечественном интернет-пространстве. Участники снимают успешные пародии на знаменитые хиты, а также стабильно выпускают юмористические видео на канале VERTUHA. В их новом ролике юмористы высмеяли конкурс Евровидение.

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Актеры Чоткого Паца спародировали судейскую коллегию украинского Национального отбора, участников и победителей самого шоу и их вызывающие образы, а также показали, как отличаются болельщики других стран от фанатов из Украины. Юмористы высмеяли политическую подоплеку в Евровидении, критиков, а также песни, которые исполняют конкурсанты.

Видеоролик под названием Каждое Евровидение такое вышел на YouTube-канале VERTHUHA и уже набрал более 210 тысяч просмотров, 34 тысячи лайков, а также занял 43 место в трендах.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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