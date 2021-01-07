Чоткий Паца смешно показали, как изменилась наша жизнь за 10 лет

Популярные видеоблогеры сравнили жизнь в 2009-ом и 2019-ом году

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Новое видео от проекта Чоткий Паца последовало челленджу 10 years challenge /Скриншот с YouTube

Один из самых популярных украинских юмористических YouTube-проектов Чоткий Паца на своем втором канале VERTUHA представили новый видеоролик. В нем блогеры показали то, как жилось украинцам в 2009-ом году, и как живется сейчас, в 2019-ом.

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В видеоролике участники проекта показали множество вещей, которые кардинально изменились за 10 лет: реакция учителей на распечатки заданий, цены в магазинах, шутки пранкеров, музыкальные вкусы, номерные знаки на автомобилях, гаджеты и многое другое. Все это блогеры показали с большой долей юмора и иронии.

Новое видео от проекта Чоткий Паца на канале VERTUHA под названием 2009 VS 2019 набрало 490 тысяч просмотров, 31 тысячу лайков и 1,5 тысяч дизлайков. Ролик попал на 40-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца жестко высмеяли украинские телешоу