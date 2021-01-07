Чоткий Паца жестко высмеяли украинские телешоу

Популярные юмористы показали, что было бы, если бы по ТВ говорили правду

Поделись







Чоткий Паца спародивали украинское ТВ /Скриншот с YouTube

Украинские юмористы и видеоблогеры из популярного проекта Чоткий Паца выпускают комедийные видео на своем втором канале под названием Vertuha. Именно там они представили новый ролик о том, что было бы, если бы по ТВ говорили правду.

Читай также: Чоткий Паца взорвали YouTube смешным роликом о школьниках и взрослых

В нем комики спародировали известные украинские телешоу, высмеивая их затянутость, абсурдность и многое другое. Так, объектом для юмора стали Танцы со Звездами, в частности, жюри в лице Влада Ямы, Екатерины Кухар и Монатика, а также Мир Наизнанку с Дмитрием Комаровым, Мастер Шеф, 24-ый сезон Холостяка, Что? Где? Когда?, Топ-модель по-украински, Кто хочет стать миллионером?, участниц проекта 4 свадьбы, Ревизор с Николаем Тищенко, сериал Школа, а также многие другие, которые являются показательными на украинском телевидении.

Ролик под названием Если бы по телеку говорили правду посмотрели 250 тысяч раз, поставили 17 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Видео находится на 45-ом месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили уморительную пародию на хит KAZKA - Плакала