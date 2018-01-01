Чоткий Паца взорвали YouTube смешным роликом о школьниках и взрослых

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Чоткий Паца выпустили новое видео /скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале Чоткий Паца в последнее время выходят только музыкальные пародии и бэкстейдж-ролики с их съемок. Однако основные юмористические видео команда публикует на канале VERTUHA, на который подписано более 550 тысяч людей.

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В новом ролике ребята в довольно смешной манере показали отличия школьников от взрослых на различных примерах. Так, участники проекта представили, что происходит, и как себя ведут юные и зрелые люди в похожих ситуациях, связанных с повышением успеваемости, появлением детей, сном, гордостью за проделанную работу и многим другим.

Юмористический ролик на канале VERTUHA уже набрал 415 тысяч просмотров, 22 тысячи лайков и меньше тысячи дизлайков. К тому же он занимает 8 место на вкладке В Тренде.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца устроят новогоднее шоу со знаменитыми блогерами