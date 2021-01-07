Чоткий Паца выпустили уморительную пародию на хит KAZKA - Плакала

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Чоткий Паца выпустили пародию на клип Kazka - Плакала /instagram.com/kit_vasya

Совсем недавно известная украинская юмористическая команда Чоткий Паца опубликовала новый клип, который стал пародией на один из главных украинских хитов группы KAZKA - Плакала. Видеоработа сразу же стала популярной в Сети и возглавила тренды.

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В юмористической песне и клипе к ней участники проекта спели про Новый год и про традиционные проблемы, с которыми сталкиваются многие люди. Именно таких личностей изобразили комики - подросток, которого не пускают на празднование с друзьями и ему приходится играть в карты с бабушкой, мужчина, получивший телесные повреждения, любитель выпить и, конечно же, сам Дед Мороз. Кроме этого в видеоработе олицетворили знаменитый новогодний салат Оливье и главный символ 2019-го года - свинью.

Пародию от Чоткого Пацы на песню KAZKA - Плакала посмотрели 2,3 миллиона раз, поставили 236 тысяч лайков и 9,7 тысяч дизлайков. Юмористический клип занимает 1-ое место в трендах YouTube.

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