Вспомнили детство: Чоткий Паца заставили YouTube ностальгировать

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Чоткий Паца - Детство /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский проект Чоткий Паца выпустил очередное музыкальное видео, которое в этот раз является пародией на песню Rauf Faik - Детство. Однако новая работа существенно отличается от других тем, что она вышла ностальгической и по-доброму грустной.

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В композиции и клипе ребята вспоминают многие моменты из своего детства. Например, знаменитые жевательные резинки, слабый интернет на кнопочных мобильных телефонах, программы для записи болванок (пустых дисков), знаменитую песню группы O-Zone, культовые видеоигры, а также популярные телепередачи, мультфильмы, виды спорта и многое другое.

Такая лирическая видеоработа сразу вызвала эмоции у зрителей в соцсетях, которые отметили, что вспомнили свои старые времена и даже пустили слезу. Также фанаты отметили, что здесь очень много душевного и поделились своими воспоминаниями.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Видеопародию уже посмотрели на YouTube 1 миллион раз, поставили 184 тысячи лайков и 2,6 тысячи дизлайков. Клип занимает 5 место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на популярный хит