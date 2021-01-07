Дурнев, Мурафа и ЯнГо показали свои худшие и стыдные фотографии

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Дурнев, Мурафа и ЯнГо в шоу Очень Плохие Фото /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский ведущий и шоумен Алексей Дурнев, который ведет на YouTube два популярных шоу под названием Дурнев портит все и Дурнев смотрит сторис, а также видеоблогер Антон Мурафа, снимающий пранки и юмористический контент, а раньше участвующий в проекте Чоткий Паца, стали участниками нового шоу от ЯнГо Очень Плохие Фото.

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Суть проекта заключается в том, что гости приносят свои самые худшие, смешные, стыдные и ужасные фотографии, а в ходе всего выпуска пересматривают их, обсуждают и шутят друга над другом. Именно так и сделали все трое, высмеивая фотографии, где они в забавных нарядах, позах, с необычными выражениями лица, в необычных местах и ситуациях, а блогер Антон Мурафа вовсе показал снимки, на которых он еще без своих легендарных усов.

Видеоролик является вторым выпуском шоу Очень Плохие Фото и его посмотрели уже 120 тысяч раз, а также поставили 10 тысяч лайков. Выпуск вышел на официальном YouTube-канале ЯнГо, на который подписано 4,4 миллиона человек.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Алексей Дурнев заявил о новом сезоне шоу Богиня Шопинга