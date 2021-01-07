Дурнев уморительно прокомментировал шоу От пацанки до панянки

Поделись







Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube украинского шоумена и блогера Алексея Дурнева вышел восемнадцатый выпуск популярного интернет-шоу Дурнев Смотрит Сторис, в котором он в очень смешной манере комментирует Instagram-видео популярных личностей, а кроме этого высмеивает знаменитые телешоу.

Читай также: Майкл Щур высмеял томос-тур Порошенко и челленджи Зеленского

Алексей не оставил без внимания участниц проекта От пацанки до панянки и решил посмотреть, как они проходили обучение на самом шоу. Именно часть одного из выпусков посмотрел ведущий, шутливо критикуя всех присутствующих на экране. Кроме этого Дурнев снова посмеялся над видео Николая Тищенко, Филиппа Киркорова, порнозвезды Лолы Тейлор, Виктории Бони, Алены Водонаевой, Леси Никитюк и многих других. Стоит отметить, что ведущий также прочитал несколько негативных комментариев о себе и обсудил их, прибегнув к своим фирменным шуткам, за которые он полюбился своим фанатам.

Восемнадцатый выпуск Дурнев Смотрит Сторис за несколько часов посмотрели 65 тысяч раз и поставили 14 тысяч лайков. Прошлые выпуски данного формата набирали по нескольку сотен тысяч просмотров, а на канал Алексея подписано 188 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев очень тонко поглумился над участниками Comic Con