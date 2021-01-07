Дурнев очень тонко поглумился над участниками Comic Con

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В Сети появился новый выпуск шоу Дурнев Портит Все /Скриншот с YouTube

За весь сезон уже ставшего хитом на YouTube шоу Дурнев Портит Все ведущий побывал в нескольких соседствующих с Украиной странах, где посетил самые разные мероприятия - от музыкальных концертов до цыганской свадьбы. Именно там он смог взять необычные интервью у самых разных представителей обществ, очень тонко глумясь над ними.

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Очередной выпуск программы посвящен фестивалю XIII, который является аналогом всемирно известного Comic Con, где собираются любители различных комиксов, фильмов, тематических книг, игр и, в частности, культовых фантастических персонажей. Именно последних косплеят (переодеваются в них) большинство гостей, что и стало новым поводом для таланта Алексея Дурнева - подшучивать над людьми. Ведущий потроллил участников за их различные и необычные костюмы и образы, постоянно их с чем-то или кем-то сравнивая. Однако под его руку попадались не только переодетые гости, но и самые обычные посетители, однако Дурнев все же попытался угадать, на кого они похожи, и качественно над ними пошутил, ведь многие этого даже не осознали.

Шоу Дурнев Портит Все выходит уже несколько месяцев на YouTube и вызывает массу положительных отзывов в комментариях, а также собирает сотни тысяч просмотров. На официальный канал Алексея Дурнева уже подписана 181 тысяча человек.

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