Легендарное юмористическое шоу +100500 взорвало тренды YouTube

За много лет существование проект не потерял своей популярности

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Макс +100500 снова покоряет тренды YouTube /Скриншот с YouTube

Один из самых популярных развлекательных YouTube-проектов для взрослой аудитории +100500, которое ведет блогер Макс Голополосов, выходит уже на протяжении восьми лет и пользуется успехом у зрителей. Новый выпуск это доказывает, попав на вкладку В Тренде.

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За столько лет шоу не изменилось - ведущий снова с позитивом обозревает различные видеоролики из интернета, чем и развлекает свою аудиторию. Мак как и раньше ведет себя в кадре раскрепощенно и не ограничивается в высказываниях, предупреждая заранее о том, какой контент ждет зрителя. В новом выпуске он показал беспардонных животных, человека, употребляющего много алкоголя, а также армейцев, которых послали за подарками на Новый год.

Свежий выпуск +100500 уже посмотрели 1,8 миллионов раз, поставили 118 тысяч лайков и 6,8 тысяч дизлайков. Ролик занимает 19-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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