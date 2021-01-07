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Дурнев раскритиковал Топ-модель по-украински, порнозвезду и Волочкову

Семнадцатый эпизод популярного шоу собрал в себе самые вызывающие Instagram-сторис
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Вышел новый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис
Вышел новый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис
/Скриншот с YouTube

Семнадцатый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис был представлен на официальном канале ведущего и в этот раз собрал вместе множество вызывающего контента, связанного со звездными личностями, а также неприятных, по словам авторов, вещей, которые показали знаменитости.

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В новой серии Алексей Дурнев жестко прошелся по видео Анастасии Волочковой, высмеивая ее походку, которую та демонстрировала на пляже. Также он посмеялся над телешоу Топ-модель по-украински и над его участниками (которые отдельно также попали в ролик), над  блогершей Дашей Друже, над юмористом Русланом Ханумаком, а также в очередной раз пошутил над Игорем Синяком. Кроме этого ведущий с юмором раскритиковал порнозвезду Лолу Тейлор, а также узнал, что популярный хип-хоп-исполнитель Jah Khalib предлагал ей оральный секс. Стоит добавить, что так называемыми жертвами Дурнева еще стали певица Сюзанна (Сюзанна и Мальбэк), Алена Водонаева и Марина Шер.

Дурнев Смотрит Сторис №17 намного быстрее стал набирать популярность на YouTube и всего за несколько часов выпуск посмотрели 40 тысяч раз и поставили более 9 тысяч лайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев попытался испортить фестиваль в Беларуси

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Алексей Дурнев Дурнев смотрит сторис Дурнев портит все Jah Khalib Анастасия Волочкова порнозвезда Топ-модели по-украински YouTube Все теги
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