Алкоголь, Дорн и троллинг: Дурнев попытался испортить фестиваль в Беларуси

Поделись







Дурнев портит все /instagram.com/aleksey_durnev

Совсем недавно состоялась премьера нового выпуска шоу Дурнев портит все, которое уже стало популярным на украинском YouTube. Его ведущий Алексей возродил троллинг и насмешки над людьми, как он это делал несколько лет назад в телепередаче Дурнев+1.

Читай также: Тищенко, Ханумак и пацанки: Дурнев снова высмеял звезд в Instagram

В этот раз Дурнев попытался испортить очередной музыкальный фестиваль в Беларуси Viva Braslav Open Air 2018, который называют главным музыкальным событием в вышеупомянутой стране. Несмотря на то, что одно из направлений мероприятия спортивное, там присутствовало множество людей, находящихся в алкогольном опьянении. Именно этим и воспользовался ведущий, задавая вопросы в шуточных интервью, используя тонкий троллинг. Алексей пообщался с людьми о музыке, попросил рассказать о самом фестивале, спросил об Иване Дорне (который был хедлайнером), а также поднял несколько шуточных тем. Здесь есть все, за что люди любят данное шоу - юмор, троллинг, а также веселые и забавные участники.

Дурнев портит все из фестиваля Viva Braslav вышел на YouTube Алексея Дурнева и уже набирает комментарии и популярность.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев вызвал спор насмешками на рок-фестивале