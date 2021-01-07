Тищенко, Ханумак и пацанки: Дурнев снова высмеял звезд в Instagram

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

Популярное украинское юмористическое шоу Дурнев смотрит сторис уже довольно долго пользуется успехом на YouTube. Его ведущий Алексей Дурнев на своем официальном канале опубликовал новый выпуск, в котором снова выставил знаменитостей из Instagram на посмешище.

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В новом выпуске по сложившейся традиции появился Николай Тищенко, учуявший неприятный запах. Дурнев не оставил его без острых подколов, а также высмеял его текст в одном из видео, который написан на двух языках. Кроме этого ведущий посмеялся над новыми инстаграм-сторис порнозвезды Лолы Тейлор, теледивы Елены Филоновой, блогера Игоря Синяка, комика Руслана Ханумака, а также посмотрел видеобращение к самому себе от участниц шоу От Пацанки до Панянки.

Свежий 16-ый эпизод шоу Дурнев смотрит сторис продолжает набирать популярность и уже его посмотрели 172 тысячи раз. А в комментариях под ним более полутора тысяч отзывов, большинство из которых положительные.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев посмеялся над гостями музыкального фестиваля