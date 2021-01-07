Майкл Щур высмеял томос-тур Порошенко и челленджи Зеленского

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера 13-го эпизода одного из самым популярных украинских шоу, которое называется #@)₴?$0 с Майклом Щуром. Ведущие снова рассказали о последних новостях в стране, подкрепляя все это фирменными шутками и троллингом.

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Так, одной из главных тем свежего выпуска передачи стал томос-тур Петра Порошенко по Украине и то, как президент отвечает журналистам на вопросы о борьбе с коррупцией. Также Майкл Щур сравнил съезды политических партий с лопанием воздушных шариков, задаваясь вопросом - что из этих двух бесполезнее? Кроме этого ведущие провели шуточное расследование по поводу очередного челленджа Владимира Зеленского, и назвали это хештегоманией. В шоу также пошутили про то, как ошибся Анаталий Гриценко, назвав солистом Imagine Dragons Джимми Киммела, о суде, связанном с группой Антитела, а так о том, как в Запорожье мать "ударили психи", и она побила собственного малолетнего сына. В ставшей традиционной рубрике "13 вопросов президенту" Щур в этот раз обратился с Александру Морозу, 13 спросив "зачем?" (навіщо?).

Тринадцатый выпуск шоу #@)₴?$0 менее чем за сутки набрал 115 тысяч просмотров, 8 тысяч лайков, а также попал на 25-ое место в трендах YouTube, стремительно набирая популярность.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский показал съемки Слуги Народа и узнал об обмане на выборах