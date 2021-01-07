Майкл Щур раскритиковал Зеленского и фильм Безумная Свадьба

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Новый выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром /Скриншот с YouTube

Популярное в Украине шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром, в котором обозреваются последние события в стране, вернулось в телеэфир и на YouTube после недолгого перерыва. В нем присутствует традиционный юмор на злобу дня, а также полюбившиеся зрителям рубрики.

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В свежем выпуске передачи ведущие раскритиковали интервью Зеленского у Гордона, его общение с журналистами, а также заявления по поводу бизнеса в России. Также Майкл Щур рассказал свое видение нового закона о насилии, связанного с письменными согласиями, и остро пошутил на эту тему во время репортажа. Помимо этого он рассказал о заявлениях Духовного Отца Павла об убийствах, выразил свое мнение о фильме Безумная свадьба (Скажене весілля) и рассказал, прототипом кого является, по его мнению, главный герой. Не обошел стороной ведущий и дебютный клип группы Один в каноэ, проведя шуточный анализ видеоряда, рассказал о страшных растениях на детских площадках, а также в выпуске присутствовала традиционная рубрика 13 вопросов кандидату в президенты, где теперь рассказали об Андрее Садовом.

Двенадцатый выпуск шоу #@)₴?$0 на канале Телевидение Торонто уже набрал 133 тысячи просмотров и 9 тысяч лайков, попав на 19-ое место в тренды YouTube.

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