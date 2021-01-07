Зеленский показал съемки Слуги Народа и узнал об обмане на выборах

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Новый влог ЗеПрезидент /Скриншот с YouTube

Украинский шоумен, актер и политик Владимир Зеленский с недавних пор обзавелся очередным каналом на YouTube, который носит название ЗеПрезидент и показывает влоги с его жизни, в частности - политической.

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В новом выпуске кандидат в президенты Украины пообщался с юристом Вадимом Галайчуком, который рассказал Владимиру о фальсификации на выборах и о том, как это происходит и как с данной проблемой нужно бороться. Помимо этого в видеоролике показали съемки третьего сезона сериала Слуга Народа, а также спортивные тренировки Зеленского.

Второй влог ЗеПрезидент с Владимиром Зеленским уже посмотрели более 400 тысяч раз, поставили 23 тысячи лайков и 2 тысячи дизлайков. Ролик находится на 5-ом месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур раскритиковал Зеленского и фильм Безумная Свадьба