Алексей Дурнев заявил о новом сезоне шоу Богиня Шопинга

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Дурнев рассказал о начале съемок Богини Шопинга /Скриншот с YouTube

Не так давно стало известно о том, что популярное телешоу Богиня Шопинга возвращается на экраны после долгого перерыва. У проекта будет новый ведущий в лице Леонида Мартынчика. Теперь же стало известно, что новый сезон совсем близко, ведь его съемки идут полным ходом.

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Об этом сообщил в своем Instagram ведущий и шоумен Алексей Дурнев, разместив фото, на котором его гримируют перед съемками. Очевидно, что он вернется к роли одного из комментаторов, которые часто насмехались над участницами проекта.

Алексей Дурнев /instagram.com/aleksey_durnev

Напомним, что Богиня Шопинга - это шоу, которое выходило с 2012-го года на украинском телеканале ТЕТ. Участницы должны были выбрать различные наряды за определенное время, а ведущим проекта являлся Данил Грачев. Комментаторами, которые отпускали острые шутки в сторону девушек, были Анатолий Анатолич, Алексей Дурнев, Владимир Дантес и другие.

Премьера нового сезона запланирована на февраль 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев очень тонко поглумился над участниками Comic Con