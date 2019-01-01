Чоткий Паца взорвали YouTube пародией на громкий хит Big Baby Tape

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Чоткий Паца представили новую пародию /instagram.com/kostia_klepka

Знаменитый украинский юмористический YouTube-проект Чоткий Паца представил на своем канале новую пародию на знаменитый рэп-хит исполнителя Big Baby Tape, который называется Gimme The Loot. Клип быстро стал набирать популярность и уже покорил тренды.

В оригинальном треке российского рэпера не было определенного смысла, однако был использован американский сленг, необычные рифмы и непривычное для слушателя исполнение под качающий бит.

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Участники проекта Чоткий Паца, в свою очередь, убрали из песни многие непристойности (немного нецензурной брани все же оставили) и добавили туда то, что знакомо многим украинцам. В клипе артисты показали типичное ПТУ (Не бурса, а колледж), в котором курят, употребляют алкоголь, спят во время занятий, а директор практикует коррупцию.

Пародия от Чоткого Паца на трек Big Baby Tape - Gimme The Loot за несколько часов набрала 1,7 миллионов просмотров, более 200 тысяч лайков и 6,8 тысяч дизлайков, попав на 4-ое место в тренды YouTube.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили уморительную пародию на хит KAZKA - Плакала