На YouTube рассказали правду про спиритическую доску Уиджа

Поделись







Utopia Show рассказали о спиритической доске /Скриншот с YouTube

В русскоязычном YouTube-пространстве научно-популярным и развлекательным контентом занимается шоу под названием Utopia (Top Secret). В нем авторы затрагивают темы, которые касаются мифов, легенд, псевдонаучных фактов, мистики и прочего, что после подвергают разоблачению, приводя множество аргументов. В свежем выпуске зрителям рассказали о мистической спиритической доске Уиджа, с помощью которой якобы можно общаться с духами.

Читай также: Николай Соболев разнес агрессивных феминисток, толерантность и Оскар

Ведущий под псевдонимом Топа поведал о том, что эта доска часто встречается в фильмах ужасов, а также в литературе, где люди собираются в компанию для того, чтобы пообщаться с умершими. Он рассказал историю этой мистической вещи, рассказал факты о ней, а также о том, как она работает, двигая руки людей. По его словам, возможно даже то, что руки участников могут сами двигаться, и называется это идеомоторным эффектом. Помимо этого автор развеял множество мифов, касающихся такого рода общения с духами, и поделился многими интересными вещами об Уидже, касающихся также мыслительных процессов. По словам ведущего, он не пытался никого переубедить, а только показал доступные исследование для того, чтобы зрители самостоятельно делали выводы.

Новый выпуск Top Secret на Utopia Show под названием Здесь кто-нибудь есть? посмотрели более 1 миллиона раз, поставили 155 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Ролик занимает 22-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Utopia Show рассказали, как люди легко подвергаются лжи