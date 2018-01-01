На YouTube рассказали, как люди легко подвергаются лжи

Поделись







Utopia Show рассказали, как люди подвергаются лжи /Скриншот с YouTube

Популярное научно-развлекательное шоу Utopia, которое стабильно выходит на официальном YouTube-канале, довольно часто рассказывает о различных мифах, псевдонаучных фактах и тому подобном. Новый ролик коснулся темы лжи и манипуляций.

Читай также: Дуэли и Ковбои: На YouTube развеяли мифы о Диком Западе

Так, ведущий рассказал о том, что людьми легко манипулировать, вводить их в заблуждение и просто лгать им, внушая даже бессвязные якобы научные факты. Также по его словам это сделать может любой - как актер или же человек в телевизоре, так и кто-либо из знакомых или обычных прохожих. Одним из примеров в видео являлось то, что однажды актер Майкл Фокс читал студентам и докторам наук одну лекцию, представившись ученым со многими заслугами. И, конечно же, большинство людей ему поверили. Помимо этого, автор нового выпуска привел еще множество фактов и интересной информации по этой теме.

Новый эпизод Utopia Show уже посмотрели 490 тысяч раз, поставили 88 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube рассказали правду о таинственных смертях Клуба 27