На YouTube рассказали правду о таинственных смертях Клуба 27

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Utopia Show /Скриншот с YouTube

Популярный YouTube-проект Utopia Show, разоблачающий многие мифы, тайны и стереотипы, выбрал для нового выпуска загадочную тему о Клубе 27, в который, в основном, входят знаменитые исполнители.

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Сразу стоит уточнить, что Клуб 27 - это общее название нескольких выдающихся музыкантов, которые смогли многого достичь, но их жизнь закончилась в возрасте 27 лет. Среди таких - Эми Уайнхаус, Курт Кобейн, Джими Хендрикс и множество других. История с этим так называемым объединением всегда была окутана мраком и самыми различными таинственными и мистическими теориями.

Ведущий Utopia Show рассказал об этом клубе и привел результаты самых различных исследований о смертях знаменитых музыкантов, а так же о причинах произошедшего. Также он развеял все мифы, делающие этот клуб чем-то необычным и даже сверхъестественным.

Новый выпуск шоу вышел на официальном YouTube-канале и уже имеет 1 миллион просмотров, 140 тысяч лайков и 2,5 тысячи дизлайков. Ролик в данный момент занимает 31-ое место в трендах видеохостинга.

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