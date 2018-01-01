Дуэли и Ковбои: На YouTube развеяли мифы о Диком Западе

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На YouTube развенчали мифы о Диком Западе /Flickr

На официальном канале Utopia Show вышел новый выпуск из серии о мифах, которые навязаны людям. Именно в свежей серии ведущий Топа рассказал о множестве мифов о Диком Западе и, соответственно, развенчал их.

Utopia Show /instagram.com/topatella

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Автор программы рассказал своим зрителям о том, что на самом деле многие стереотипы о Диком Западе были навязаны фильмами-вестернами, в которых показывались погони на лошадях и постоянные перестрелки с ковбоями. На самом же деле, по словам ведущего, ковбои были всего лишь пастухами, а знаменитых дуэлей было не так уж и много. Помимо этого, в новом выпуске рассказали множество интересных вещей, раскрывающих правду о тех временах.

Помимо всей информационной начинки, в видеороликах данного шоу присутствуют интересные спецэффекты, качественных монтаж, разнообразные тематические костюмы, грим, а также искрометный юмор.

Новый выпуск Utopia Show - Мифы уже посмотрели более 800 тысяч раз, поставили 97 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Видеоработа занимает 11 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube развеяли мифы, в которые вы верили