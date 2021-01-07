Kyivstoner и звезда Лиги Смеха высмеяли свои самые постыдные фото

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Kyivstoner, ЯнГо и юморист из Стадиона Диброва показали свои самые плохие фотографии /Скриншот с YouTube

Популярный украинский шоумен и блогер Kyivstoner вместе с юмористом Владимиром Мартынцом, являющимся участником команды Стадион Диброва, которая стала одной из самых запоминающихся в четвертом сезоне Лиги Смеха, стали новыми гостями в YouTube-шоу Очень Плохие Фото. Его ведущим является популярный видеоблогер Ян Гордиенко (ЯнГо).

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Звездные гости и сам ведущий ЯнГо традиционно показали свои самые смешные, неудачные и постыдные фотографии. В ходе всего выпуска они обсудили их, высмеяли и отпустили множество шуток друг над другом и над самими собой. На снимках Ян показал свои неудачные снимки, Владимир Баранец (Стадион Диброна) представил фото со школы, а также то, где он со спущенными штанами делает покупки в аптеке. Kyivstoner, в свою очередь, насмешил ребят фотографиями со съемок разных шоу, а также теми, где у него еще совсем другое телосложение.

Третий выпуск шоу Очень Плохие Шутки вышел на официальном YouTube-канале ЯнГо и уже набрал 100 тысяч просмотров, а также более 7 тысяч лайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Kyivstoner выиграл юмористическую битву в новом шоу Дурнева