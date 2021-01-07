Kyivstoner выиграл юмористическую битву в новом шоу Дурнева

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Вышло новое шоу Алексея Дурнева /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале Алексея Дурнева в данный момент выходят два популярных шоу - Дурнев смотрит сторис и Дурнев портит все. Теперь же популярный ведущий запустил еще один проект, который носит название Лайк не глядя.

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Суть шоу в том, что ведущий в лице самого Алексея начинает читать анекдоты и участники должны либо вспомнить концовку с шуткой, либо придумать свою. У кого смешнее, тот и получает балл. Гостями дебютного выпуска стали киевский блогер Руслан Кузнецов, который столкнулся с блогером, шоуменом и хип-хоп-исполнителем Kyivstoner. Звездные личности посоревновались между собой в юморе, а также Киевстонер рассказал несколько анекдотов лично от себя.

Премьерный выпуск проекта Лайк не глядя за сутки посмотрели более 80 тысяч раз, поставили 11 тысяч лайков и 1,3 тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев забавно проверил прохожих на образованность