К доске: Дурнев забавно проверил прохожих на образованность

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Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

В популярном YouTube-шоу Дурнев Портит Все, которое является аналогом знаменитой телепередачи Дурнев+1, вернулась известная рубрика К Доске, в которой ведущий прямо на улице задает вопросы из школьной программы прохожим. В этот раз Алексей проверил на образованность жителей города София (Болгария).

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В свежем выпуске Дурнев портит все Алексей задал людям вопросы, касающиеся истории Болгарии, географии, математики, а также многого другого, включая шуточные. Именно так ведущий несколько лет назад делал на улицах украинских городов. Также Дурнев попробовал еду в одном из кафе города София, полностью ее раскритиковав, и с юмором исповедался в церкви, за что чуть не нарвался на неприятности. Кроме этого на улицах города он попытался обучиться фокусам у уличного иллюзиониста, которого также подверг своему тонкому троллингу.

Новый эпизод юмористического шоу Дурнев Портит Все из Болгарии набрал более 100 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев, Мурафа и ЯнГо показали свои худшие и стыдные фотографии