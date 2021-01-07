Майкл Щур рассказал о страданиях Иво Бобула из-за концерта Twenty One Pilots

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Майкл Щур потроллил последние новости /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале Телевидение Торонто вышел очередной выпуск информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0, которое ведет Майкл Щур. В получасовом ролике ведущие поделились последними новостями, а также жестко высмеяли многие из них.

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Так, например, Майкл Щур рассказал о недавнем концерте знаменитой группы Twenty One Pilots в Киеве, и о том, что Иво Бобул от этого очень страдал и сам в этом признался. Также ведущие поведали о рейтингах президентской гонки, о съезде Владимира Путина, слова которого, по мнению авторов, были переданы через Медведчука, и о том, как Alyona Alyona оказался на форуме Петра Порошенко, где играла в игру на телефоне. Кроме этого в новом выпуске поделились тем, что на программу #@)₴?$0 подали в суд за их сюжет о Владимире Мунтяне. Но ведущие очень остро и тонко пошутили на эту тему, высмеяв происходящее. Стоит добавить, что в выпуске присутствует постоянная рубрика 13 вопросов к кандидату в президенты, где теперь поговорили о плюсах и минусах Порошенко. Также в ролике с насмешкой раскритиковали новый шлем от стресса, созданный гетманом Украинского реестрового казачества.

Тринадцатый выпуск #@)₴?$0 на YouTube-канале Телевидение Торонто уже набрал 127 тысяч просмотров, а также занял 36-ое место в трендах, уверенно двигаясь вверх.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял томос-тур Порошенко и челленджи Зеленского