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Тату, уход Ласточкина и команды: На YouTube показали начало пятого сезона Лиги Смеха

Вышел первый видеодневик с первого тура фестиваля Лиги Смеха
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Вышел влог с пятого сезона Лиги Смеха
Вышел влог с пятого сезона Лиги Смеха
/instagram.com/ligasmeha

Не так давно закончился четвертый сезон юмористического проекта Лига Смеха, в котором победу одержала команда Стояновка. Теперь же начался юбилейный пятый сезон и уже прошел первый тур фестиваля. Именно его и показали в видеодневнике, который вышел на YouTube.

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В видеоролике ведущий пообщался с различными командами и узнал, какие из них не идут в сезон (среди них - Гостиница 72, Стоянка, Стадион Диброва и другие), а также выслушал от них о плюсах и минусах Зеленского, Поляковой и других. Кроме этого соведущим в выпуске стал капитан команды Загорецька Л.С., который расспросил участников о наличии татуировок и нарисовал им новые. Также стало известно, что в жюри не появится Игорь Ласточкин, а плюс ко всему - показали фрагменты выступлений комиков и многое другое.

Первые видеодневник с юбилейного фестиваля Лиги Смеха в Одессе вышел на официальном YouTube-канале проекта и уже набрал 11 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что новогодняя Лига Смеха вызвала массу критики и похвалы в Сети

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Теги
Лига Смеха пятый сезон Квартал 95 Загорецька Стояновка Зеленский Полякова YouTube Все теги
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