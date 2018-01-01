Новогодняя Лига Смеха вызвала массу критики и похвалы в Сети

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Лига Смеха /Скриншот с YouTube

Четвертый сезон юмористического шоу Лига Смеха официально закончился свежим выпуском спецпроекта Комики против Звезд шоу-бизнеса, который имел тему Новогодний Беспредел. Видео довольно быстро набрало популярность в Сети и вызвало массу обсуждений.

Участниками данной игры были представители шоу-бизнеса Оля Полякова, Станислав Боклан, Влад Яма, Надя Дорофеева и актрисы из Женского Квартала. Также сыграли звездные команды Лиги Смеха, среди которых Загорецька Л.С. и победитель 2-го сезона Марк Цукевалов. Сборную комиков дополнили Игорь Ласточкин, Елена Кравец, Юрий Ткач и Евгений Кошевой.

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Как и все игры сезона, эта вызвала довольно неоднозначную реакцию в соцсетях, среди которой и хвалебная, и критикующая. Зрители отметили команду комиков, которая, по их мнению, взорвала, а представители шоу-бизнеса многим не понравились. Также комментаторы рассказали о моментах, которые им понравились или же наоборот. Стоит подчеркнуть, что критике подвергся Влад Яма вместе с Могилевской, Дорофеева и Трио Разные. А некоторые остались вовсе недовольны юмором и работой редакторов передачи.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новогодний спецпроект Лиги Смеха посмотрели на YouTube 245 тысяч раз и поставили 6 тысяч лайков. Также выпуск занял 4 место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что в трендах лидировало резонансное интервью Гордона с Зеленским