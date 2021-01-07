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Полмиллиона и дельтаплан: Антитела показали эксклюзив со съемок клипа

На канале музыкантов опубликовали бэкстейдж со съемок клипа Верила (Вірила)
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Тарас Тополя рассказал о съемках клипа Верила
Тарас Тополя рассказал о съемках клипа Верила
/Скриншот с YouTube

Совсем недавно знаменитая украинская группа Антитела презентовала свой новый клип на песню Верила (Вірила), которую довольно позитивно приняли фанаты музыкантов. Теперь же они поделились видеороликом, в котором показали то, как проходили съемки видеоработы.

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В 13-минутном видео, которое комментирует солист Тарас Тополя, рассказано, как совершался полет на дельтаплане, а также о прыжке без парашюта над Атлантическим океаном.  К тому же исполнитель рассказал, что они перевозили из Украины в Португалию оборудование, общая стоимость которого приблизительно полмиллиона долларов. Кроме этого было показано множество моментов с самих съемок видеоработы.

Клип Антитела - Верила (Антитіла - Вірила) уже набрал 167 тысяч просмотров на YouTube и попал на 33-е место в трендах.

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