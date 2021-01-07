Полмиллиона и дельтаплан: Антитела показали эксклюзив со съемок клипа
Совсем недавно знаменитая украинская группа Антитела презентовала свой новый клип на песню Верила (Вірила), которую довольно позитивно приняли фанаты музыкантов. Теперь же они поделились видеороликом, в котором показали то, как проходили съемки видеоработы.
Читай также: До слез: Душераздирающий клип группы Антитела всколыхнул соцсети
В 13-минутном видео, которое комментирует солист Тарас Тополя, рассказано, как совершался полет на дельтаплане, а также о прыжке без парашюта над Атлантическим океаном. К тому же исполнитель рассказал, что они перевозили из Украины в Португалию оборудование, общая стоимость которого приблизительно полмиллиона долларов. Кроме этого было показано множество моментов с самих съемок видеоработы.
Клип Антитела - Верила (Антитіла - Вірила) уже набрал 167 тысяч просмотров на YouTube и попал на 33-е место в трендах.
Ранее сообщалось о том, что Feduk покорил YouTube клипом о личных переживаниях