Feduk покорил YouTube клипом о личных переживаниях

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Feduk опубликовал новый клип /facebook.com/fedukone

Популярный русскоязычный музыкант Feduk, который является автором и исполнителем знаменитого хита Розовое Вино, опубликовал на своем YouTube-канале новый трогательный клип на песню Амазонка.

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В треке исполнитель делиться со слушателями своими чувствами и личными переживаниями, вспоминая то, какими у него были отношения с девушкой под псевдонимом Амазонка. Я в джунглях свободы и нету тебя - именно такие строчки напевает Feduk, рассказывая о том, что заблудился в жизни и как ему не хватает той самой девушки, с которой, судя по всему, угасли отношения. На последнее намекает кадр, где довольно быстро вянут цветы.

Клип Feduk - Амазонка за сутки набрал 257 тысяч просмотров, 16 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков.

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