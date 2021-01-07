Скандальный рэпер FACE удивил новым клипом: Реакция соцсетей

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FACE выпустил клип на песню Калашников /instagram.com/facepublicenemy

Знаменитый рэп-исполнитель FACE, знакомый многим слушателям по скандальным песням и не менее скандальным выходками, не так давно выпустил альбом, в котором он кардинально изменил стиль и полностью раскритиковал российскую власть. Теперь он же представил клип на новую песню под названием Калашников, которая также не похожа на прежнее его творчество.

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В треке Иван (настоящее имя исполнителя - прим.) зачитывает о своей жизни, рассказывая часть распорядка дня, и о том, что он стал более домашним и уже не любит клубы, а также опровергает устоявшееся мнение о том, что он грубый человек. Кроме этого артист рассказывает о своих принципах, а также рекомендует всегда сохранять человечность и не портиться из-за денег.

Такая видеоработа не обошлась без бурных обсуждений. Так, клип Калашников по-настоящему удивил зрителей в социальных сетях, которые заявили, что стали уважать Ивана и даже не ожидали от него такого материала. Также в комментариях отметили, что поменяли свое мнение о рэпере, и похвалили его, подчеркнув, что его музыка стала намного лучше.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип FACE - Калашников за сутки посмотрели более 1 миллиона раз, поставили 97 тысяч лайков и 15 тысяч дизлайков. Музыкальное видео попало на 40-ое место в тренды YouTube.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что девушка рэпера FACE Марьяна Ро выпустила клип, в котором предстала в полуобнаженном виде