До слез: Душераздирающий клип группы Антитела всколыхнул соцсети

Поделись







Антитела - Верила /Скриншот с YouTube

Одна из самых популярных украинских рок-групп Антитела (Антитіла) выпустила новый клип на песню Верила (Вірила), которая войдет в их долгожданный новый альбом, а также они обещают исполнить ее во время грядущего стадионного тура.

Читай также: Невероятная работа: Соцсети похвалили новый клип Melovin'а

Лирический и зрелищный клип был снят в Украине и Португалии. В нем фигурирует Домик Флинстоунов, а также красивые виды, которые разворачиваются, когда герои видеоработы летят на дельтаплане, символизирующем воплощение всех желаний и мечтаний. Сама песня, по задумке авторов, является мужским посвящением женщине.

В социальных сетях зрители пришли в восторг и практически в один голос хвалят новое музыкальное видео Антител, называя его красивым, а самих музыкантов хвалят за проделанную работу. Комментаторы подчеркнули, что музыканту двигаются в правильном направлении, с каждым годом повышают свой уровень, а также вдохновляют своих слушателей жить, любить и творить.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Официальный клип на песню Верила (Вірила) на YouTube уже посмотрели 32 тысячи раз и поставили 4 тысячи лайков. Всего на канал группы подписано более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова выпустила горячую песню