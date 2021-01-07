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Анна Седокова выпустила горячую песню: Реакция соцсетей

Новая песня исполнительницы стала хитом на YouTube
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Анна Седокова выпустила новую песню
Анна Седокова выпустила новую песню
/Скриншот с YouTube

Популярная певица Анна Седокова презентовала на своем YouTube-канале новый трек, который называется Santa Barbara и рассказывает о долгой и запутанной любви, похожей на знаменитую мыльную оперу.

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Лирическая песня с зажигательным мотивом довольно быстро стала хитом на YouTube, покорив слушателей, которые, по большому счету, отзываются о новой работе Седоковой позитивно. В комментариях фанаты отмечают, что новые ее песни стали более разнообразными и интересными, а также поблагодарили певицу, заявив, что теперь ждут клип с испанскими танцами. Однако некоторые написали, что песня сгодиться для танцев, но не для души.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Песня Анны Седоково - Santa Barbara вышла на YouTube и уже набрала 273 тысячи просмотров и 5,8 тысяч лайков. На официальный канал певицы подписано 127 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Соловий выпустила клип к фильму Круты 1918

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Анна Седокова Санта Барбара новая песня реакция соцсетей YouTube Все теги
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