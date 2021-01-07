Невероятная работа: Соцсети похвалили новый клип Melovin'а

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Новый клип Melovin`а порадовал фанатов /Скриншот с YouTube

Совсем недавно популярный украинский певец Melovin презентовал на своем YouTube-канале новый клип на лирический трек С тобой, со мной, и хватит (З тобою, зі мною, і годі), который в один голос расхвалили фанаты.

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Глубокая и чувственная песня дополнилась красивой картинкой, где показаны разные влюбленные пары, а также сам певец, который исполняет песню на фоне заснеженной местности и в доме, где с него рисует картину молодая художница.

В комментариях зрители назвали клип красивым и пропитанным чувствами, а также выразили радость за то, что именно такой певец ведет за собой молодежь. Фанаты также отмечают улыбку Меловина, и восхищаются работой, называя ее невероятной и лучшей в его репертуаре, а также похвалили всю команду, которая создавала клип, и попытались разобраться в скрытых метафорах видео. Стоит добавить, что подписчики подчеркнули актерские способности исполнителя и сообщили, что в этот раз он открылся им с новой стороны.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый клип Melovin - З тобою, зі мною, і годі посмотрели 134 тысячи раз и поставили ему 17 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Yarmak и Jamala презентовали яркую рэп-колядку