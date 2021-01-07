Культурный шок: Yarmak и Jamala презентовали яркую рэп-колядку

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Украинские музыканты записали совместную рэп-колядку /instagram.com/yarmak_music/

Популярная украинская исполнительница Джамала и рэпер Ярмак неожиданно презентовали совместный клип, в котором зачитали украинские колядки и щедривки в стиле рэп. Видео было посвящено новогодним праздникам и вышло на официальном YouTube-канале Ярмака.

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В музыкальном работе также свои куплеты представили Laid, Alina Pash, Fame, Den Da Funk и Mr Makoundi. Все было исполнено на украинском языке, а снято в одной локации - на студии, где некоторые исполнители предстали в традиционных украинских нарядах. Сама же Джамала призналась, что это была ее сама неожиданная и спонтанная запись.

Клип Добрый вечер (Добрий вечір) уже набрал 130 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что соцсети восторженно приняли клип T-Fest и Басты