Это вам не Black Star: Соцсети восторженно приняли клип T-Fest и Басты

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T-Fest и Баста выпустили совместный клип /Скриншот с YouTube

Популярный рэп-исполнитель родом из Украины под псевдонимом T-Fest, состоящий в творческом объединении Gazgolder, выпустил трогательный лирический клип совместно с Бастой на песню Скандал.

В композиции исполнители читают о любви и о ссорах, которые будоражат их жизни. Именно это и показано в самом видеоряде, где изображается общество, которое ходит по кругу и очень напоминает заключенных. Но внезапно людей начинают всколыхивать скандалы, что постепенно выводит всех из строя.

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Фанаты сразу же провели аналогию с Black Star (Тимати, L`One и Егор Крид), которые занимают лидирующие места в трендах. По их мнению, клипы вышеупомянутых, содержащие в себе только рекламу без посыла, не должны становиться популярными, а видеоработы Ти-Феста и Басты - наоборот заслуживают больше просмотров. Также в комментариях попытались разобрать видеоряд клипа Скандал, а плюс ко всему отметили режиссерскую работу и похвалили песню в целом.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип T-Fest и Баста - Скандал за сутки посмотрели более 750 тысяч раз, поставили 56 тыс лайков и 4 тыс дизлайков. Музыкальное видео попало на 30-ое место в трендах YouTube, однако продолжает набирать свою популярность.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид выпустил юмористический клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым