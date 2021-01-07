Уши вянут: Соцсети разгромили новый клип Тимати

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Тимати и L`One - АМГ /Скриншот с YouTube

В самом начале 2019-го года знаменитый рэпер Тимати выпустил новый клип на песню АМГ вместе с исполнителем L`One, который также входил в состав объединения Black Star. Видеоработа стала популярной, однако вызвала массу негативных отзывов.

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В композиции артисты рассказали о своем достатке, а также сообщили, что им важнее находится в списке Forbes, нежели в музыкальных хит-парадах. Плюс ко всему не постеснялись похвастаться рекламными контрактами и посмеяться над недоброжелателями. Все это в купе не порадовало зрителей, которые в первую очередь обратили внимание на большое количество рекламных интеграций, как в самой песне, так и в клипе. Также фанатов разочаровала работа режиссера, и они отметили, что от творчества рэперов у них вянут уши. Плюс ко всему комментаторы подчеркнули, что такого вида реклама не действует на аудиторию, а вызывает только негативные эмоции.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип АМГ вышел на официальном канале Тимати и уже собрал 5 миллионов просмотров, 123 тысячи лайков и 118 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид выпустил юмористический клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым