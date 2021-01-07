Будут ржать: Подервянский назвал шоу Зеленского юмором для быдла

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Подервянский раскритиковал Зеленского /instagram.com/zelenskiy_official/Скриншот с YouTube

Популярный украинский писатель и художник Лесь Подревянский совсем недавно дал интервью телеканалу ZIK, в ходе которого ответил на вопрос о Владимире Зеленском и подверг критике его юмор, а также тех, кому он нравится.

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Подервянский подчеркнул, что шоу Зеленского не является украинским юмором, а всего лишь юмором для быдла, которое запрограммированно, по его словам, ржать со всего, даже если им просто показать палец. Также он сообщил, что не против этого, ведь таких людей всего лишь 10 процентов. По его мнению, в каждой стране рейтинг быдла одинаковый и везде есть свой Зеленский. «Ящик производит именно такой продукт» - подытожил Лесь.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский рассказал, как должен жить украинец