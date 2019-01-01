Вечерний Квартал жестко высмеяли Порошенко: Реакция соцсетей

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Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

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Новый праздничный выпуск знаменитого украинского юмористического шоу Вечерний Квартал от студии Квартал 95 вышел на официальном YouTube-канале в канун Нового года, и за несколько дней укрепился в трендах, а также вызвал бурные обсуждения среди зрителей.

В новогодней серии юмористы в довольно жесткой форме высмеяли новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко, а также многих других политиков, в числе которых Кличко, Тимошенко и другие. Также артисты представили несколько праздничных номеров, пародию на шоу Плохие Шутки с Коломойским и Ахметовым, кастинг Монатика на Танцы со звездами, отправление Зеленского в политику, и многое другое.

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Зрители сразу же подвергли критике свежий выпуск шоу за неуважение к президенту страны, а самого Зеленского сравнили с Дмитрием Киселевым. Также комментаторы отметили, что весь концерт была сплошная политическая пропаганда, и назвали дном юмора. Некоторые подписчики рассказали, что раньше смотрели программу всей семьей, а теперь для них это стало полным разочарованием. Однако другие люди посчитали, что негативные комментарии были куплены, а сам выпуск ничуть не хуже других.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первую часть новогоднего выпуска Вечернего Квартала на YouTube посмотрели 2,8 миллиона раз, и она занимает 3-е место в трендах. Вторая часть набрала 1,3 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось о том, что новый выпуск Женского Квартала раскритиковали на YouTube