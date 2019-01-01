Дурнев посмеялся над гостями музыкального фестиваля: Реакция соцсетей

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Дурнев портит все /instagram.com/aleksey_durnev

Знаменитый украинский блогер, ведущий и шоумен Алексей Дурнев совсем недавно представил новый выпуск юмористического шоу Дурнев портит все. Ведущий снова побывал в Молдове и на этот раз местом для его насмешек над людьми стал музыкальный Dubstep-фестиваль Fosfor.

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Алексей пообщался со многими гостями мероприятия, которые были в самых разных состояниях. Он попытался узнать, где некоторые люди учились танцам, как называются их движения, сколько они выпили, а также о том, какой у них любимый анекдот про молдаван. Помимо этого Дурнев потроллил охранников фестиваля и встретил парня, который уже появлялся в одном из прошлых выпусков.

Данное шоу, как и другие проекты с Дурневым, стало довольно популярным, как и среди украинских зрителей, так и за рубежом. Некоторые зрители сразу же отметили, что удивляются тому, как Алексей еще не попал по чей-то удар, а также отметили смешной диалог о музыке. Другие же поделились мнением, что юмор в передаче уже не тот, каким был раньше, а также назвали выпуск слабым.

Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Эпизод Дурнев портит все с молдавского фестиваля FOSFOR набрал 87 тысяч просмотров и 3 тысячи лайков. На официальный канал Алексея Дурнева подписано 170 тысяч человек.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев выставил на посмешище Анатолича, Дядю Жору и других знаменитостей