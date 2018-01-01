В трендах лидировало резонансное интервью Гордона с Зеленским: Реакция соцсетей

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Гордон и Зеленский /instagram.com/zelenskiy_official

Знаменитый украинский шоумен Владимир Зеленский дал большое трехчасовое интервью Дмитрию Гордону в передаче В гостях у Гордона, которое вышло на официальном YouTube-канале журналиста. Владимир ответил на множество вопросов, касающихся деятельности студии Квартал 95 и шоу Вечерний Квартал, и касающихся политики. В том числе он сообщил, что думает по поводу того, чтобы баллотироваться на пост президента Украины. Помимо этого шоумен поделился огромным количеством историй о различных выступлениях, об общении с президентами Украины, о семье, а также о многом другом, что происходило с ним.

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Многие зрители поддерживают то, чтобы Владимир шел в президенты, так как, по их мнению, у него правильное воспитание, взгляды и есть все шансы. Некоторые же отметили, что он переигрывает, а другие назвали интервью мутным, которое улетучивает симпатии к гостю. Комментаторы также написали, что все интервью состоит из самолюбования и пиара. Люди также просят Зеленского попытаться пойти в политику и обещают его поддерживать, называют красавчиком и поблагодарили за интервью.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первую часть трехчасового выпуска посмотрели 2,2 миллиона раз, и сейчас она занимает 1 место в трендах YouTube. Вторая часть набрала 1,2 миллиона просмотров, а третья - 1 млн соответственно.

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